“Orgullosa de representar a la mujer chilena”: Ignacia Fernández reaparece tras perder en el Miss Mundo 2026

“Espero llegar a mi país y recibir todo el amor que siento desde lejos”, escribió en una emotiva publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

Ignacia Fernández reapareció en redes sociales tras quedar fuera del Top 40 en la final del Miss Mundo 2026 que se transmitió por Chilevisión.

La cantante y modelo publicó un video en el que luce el vestido que usó en su última aparición en el certamen internacional, que se realizó en Vietnam.

Junto al registro, Ignacia compartió un sentido mensaje dirigido a quienes la apoyaron: “Gracias Chile por hacerme sentir una reina, por escuchar mi voz y por ver quien soy realmente. Nunca lo olvidaré “.





“Estoy muy orgullosa de haber podido representar a la mujer chilena y a mí misma”, expresó.

En esa misma línea, agregó que “me llevo el corazón lleno por haber aportado un granito de arena al ver a mi país feliz y orgulloso”.

“Gracias a todos los que hicieron esto posible y a cada una de las personas que me apoyaron en este camino” , manifestó.

Para concluir, se adelantó a su llegada a Chile: “Espero llegar a mi país y recibir todo el amor que siento desde lejos. Los amo”.