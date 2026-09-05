05/ 09/ 2026 15:06

Chinchineros en la mira: Acusaciones de vecinos por ruidos molestos abren debate en Santiago

Pese a ser considerados patrimonio cultural inmaterial, los chinchineros hoy están en la mira, luego que vecinos de Santiago reclamaran por ruidos molestos. Un reciente altercado entre estos exponentes y guardias municipales en Plaza de Armas abrió el debate sobre el uso del espacio público en el centro de la capital. Mientras los chinchineros defienden el derecho de presentarse en las calles, locatarios denuncian ruidos molestos y el municipio exige permisos actualizados.