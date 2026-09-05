Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026: Quiénes tienen derecho a recibirlo, monto y fecha de pago

Ya empezó el pago del tradicional beneficio estatal en el mes de septiembre. Revisa acá si te corresponde, de cuánto es el monto y cuándo lo podrías recibir.

El mes de septiembre ya está aquí y con ello comenzaron los primeros pagos del tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias.

Se trata de un aporte que lleva adelante el Estado y que consta de un pago en dinero a la cuenta del beneficiario.

Revisa acá quiénes tienen derecho a recibirlo, monto y fecha de pago.

Quiénes tienen derecho al Aguinaldo de Fiestas Patrias

El Aguinaldo de Fiestas Patrias lo recibirán todas aquellas personas que, al 31 de agosto de este año, sean pensionadas de las entidades:

Instituto de Previsión Social (IPS): Con PGU, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, ex cajas de pensiones de leyes de reparación.

(IPS): Con PGU, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, ex cajas de pensiones de leyes de reparación. Dipreca y Capredena.

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

(ISL) Mutualidades de Empleadores de la Ley de Accidentes del Trabajo. AFP, siempre que también reciban la PGU, el Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con garantía estatal.

De igual forma, serán receptores del beneficio aquellas personas a quienes les corresponde el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Monto y fecha de pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias

Si eres beneficiario del Aguinaldo de Fiestas Patrias por ser pensionado o pensionada, recibirás un aporte cuyo monto asciende a $25.280 peso s.

De todas maneras, este monto puede subir a $12.969 por carga acreditada, también al 31 de agosto.

En lo que respecta a la fecha de pago, esta dependerá de cuándo recibas la pensión, pues recibirás ambos montos en una única transferencia.