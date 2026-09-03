Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026: Revisa con tu RUT si te darán el beneficio junto a tu pensión
En caso de que seas una persona pensionada al 31 de agosto de este año, podrías recibir desde $25 mil. Revisa a continuación los detalles del beneficio por Fiestas Patrias.
Llegó septiembre y eso significa que el aguinaldo por Fiestas Patrias está a la vuelta de la esquina. Ya sea si eres pensionado/a IPS o trabajador/a del sector público, recibirás en los próximos días un aporte económico extra.
En el caso de las personas pensionadas, este año su el monto será de $25.280 pesos.
Sin embargo, este puede aumentar si tienes una carga acreditada; en este caso, tu aguinaldo subirá $12.969 pesos por cada una.
Es importante destacar que obtendrás el beneficio si te pensionaste, al 31 de agosto, por:
- El Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), o Subsidio de Discapacidad.
- De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.
- Del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
- De las leyes de exonerados políticos (Ley Nº 19.234).
- De las Mutualidades de Empleadores (Ley Nº 16.744).
- De la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
- De reparación: Ley Valech y Ley Rettig.
- De una AFP o compañías de seguro (siempre y cuando recibas PGU), o el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.
Revisa con tu RUT si te darán el Aguinaldo Fiestas Patrias
Para saber si te darán el aguinaldo junto a tu pensión debes ingresar al sitio web de ChileAtiende y buscar la sección de “Trámites”, o hacer clic aquí.
Al entrar al portal de ChileAtiende se te solicitará el RUT del beneficiario y con esto podrás conocer la fecha y el método de pago de tu pensión, depósito dentro del cual vendrá dicho aguinaldo su cumples los requisitos.