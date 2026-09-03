¿Quién era Jonathan Meléndez? El músico asesinado en masacre familiar que impacta a México

El tecladista, compositor y productor fue asesinado a los 38 años junto a su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y la mascota de la familia en un crimen que ha impactado al país.

La muerte de Jonathan “Honas” Meléndez ha generado una profunda conmoción en México y en el mundo de la música.

El tecladista, compositor y productor fue asesinado a los 38 años junto a su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y la mascota de la familia en un crimen que ha impactado al país.

El legado musical de Honas Meléndez

Meléndez era uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo, banda de synthpop e indie rock nacida en Ciudad de México en 2013.

Junto a Manuel “Coe” Mendoza y Erik Vázquez, ayudó a construir el característico sonido del grupo, aportando teclados, sintetizadores y composiciones que marcaron la identidad de la agrupación.

Con Camilo Séptimo participó en la creación de canciones que alcanzaron gran popularidad en Latinoamérica, como No confíes en mí, Miénteme, Vicio, Inevitable y Galáctica. Además, fue parte de los cinco discos de estudio que lanzó la banda desde su formación.

Antes de alcanzar la fama, Jonathan estudió música y desarrolló una carrera ligada a distintos proyectos musicales. Con el tiempo se consolidó como compositor y productor, siendo reconocido por su aporte en la escena alternativa mexicana.





La tragedia que acabó con su vida

El músico fue encontrado muerto el pasado 1 de septiembre en su departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Junto a él fueron hallados sin vida su esposa Ana Paola, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija Sofía, de tres años, y una trabajadora doméstica de 21 años. El perro de la familia también fue asesinado.

El único sobreviviente fue su hijo de seis años , quien fue encontrado ileso dentro de la vivienda. Según los antecedentes conocidos hasta ahora, el menor logró salvarse del ataque mientras ocurría la masacre.





La Fiscalía del Estado de México confirmó la detención de dos sospechosos pocas horas después del hallazgo de los cuerpos.

Entre ellos figura Diego Sebastián “N”, quien mantenía una relación de negocios con Meléndez y que actualmente es señalado como el principal sospechoso del crimen. Las autoridades investigan un posible conflicto económico como móvil de los asesinatos.

La tragedia provocó una ola de reacciones entre seguidores y artistas mexicanos, como Ximena Sariñana, Silvana Estrada, Enrique Bunbury, Girl Ultra, Motel, entre otros.