Detienen a hombre por amenazas en redes sociales contra ministro Jorge Quiroz: Lo arrestaron en Cunco

El sujeto habría amenazado al secretario de Estado a través de redes sociales, por lo que fue detenido por la Policía de Investigaciones.

Personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Temuco concretó la detención de un hombre acusado de amenazas contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El sujeto de 44 años se encuentra imputado por los delitos de Amenazas y Atentado Contra la Autoridad, los que presuntamente habría proferido contra el jefe de la billetera fiscal a través de redes sociales.

Las diligencias de PDI permitieron establecer la identidad del imputado y su domicilio.

El hombre fue arrestado en la comuna de Cunco, en la región de La Araucanía, por una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de Temuco.

El detenido quedó a disposición del tribunal para su respectivo control de detención, el que se desarrollará en las próximas horas.

Nuevo detenido por amenazas contra la autoridad: Es el tercer caso en pocas semanas

Esta detención en la región de La Araucanía se suma a otros recientes casos registrados en el país.

Dos de los más emblemáticos fueron el de una mujer que hizo publicaciones que incitaban a la violencia mediante intimidación contra el presidente José Antonio Kast.

Un segundo episodio correspondió al de un hombre de 30 años, por amenazas de muerte en San Pedro de La Paz también contra el mandatario y el ministro de Hacienda.