“Se está lloviendo el camarín”: Ignacia Fernández cuenta cómo se vive el detrás de escena del Miss Mundo 2026

La representante chilena del certamen de belleza tomó contacto con la panelista de Chilevisión, Camila Andrade, para alertar la situación.

En medio de la transmisión en vivo de la final del Miss Mundo 2026 por Chilevisión, Ignacia Fernández contó cómo una intensa lluvia afectó al certamen.

La candidata chilena se comunicó con la panelista Camila Andrade en vivo, durante la transmisión de Chilevisión de la competencia, para relatar lo que sucedió detrás de escena producto del clima.

“Se puso a llover torrencialmente. Tuvimos que guardar todo porque empezó a entrar agua al camarín” , escribió por mensaje Ignacia.

En ese contexto, Andrade reveló que la cantante le envió videos e imágenes: “Me mandó una foto del backstage, donde está con todas las maletas y el piso está mojado”.

Debido a las condiciones climáticas, la misma transmisión desde Vietnam tuvo inconvenientes y el concurso debió ser pausado durante unos momentos.

Sin embargo, la final del Miss Mundo 2026 continuó y las participantes afrontan las altas temperaturas y las precipitaciones con sorprendentes medidas.

“Ignacia me dice que aparecerá con el mismo pelo que la hemos visto, porque acá con la humedad es imposible. La mayoría que tiene pelo suelto, es peluca“, comentó Camila Andrade.