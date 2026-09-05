Cortes de luz en 6 comunas de Santiago: Revisa las zonas sin electricidad hoy sábado 5 de septiembre

Enel, compañía encargada del suministro de electricidad en parte de la Región Metropolitana, programó una serie de desconexiones para su plan de mejora del servicio. Revisa comunas afectadas y horarios de reposición.

Enel dio a conocer los sectores de las seis comunas de Santiago que sufrirán cortes de luz a causa de trabajos programados para este sábado 5 de septiembre.

La compañía, encargada del servicio de electricidad en buena parte de la Región Metropolitana, detalló las zonas que se verán afectadas.

Se trata de desconexiones programadas con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y, como suele ocurrir, se extenderán por hasta 6 horas.





Sábado 5: Estos son los cortes de luz en Santiago para hoy

Las comunas afectadas este sábado 5 de septiembre son Recoleta, Vitacura, Providencia, Independencia, Quinta Normal, San Joaquín. Revisa el detalle a continuación:

Recoleta, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Vitacura, entre las 14:30 y las 17:00 horas.

Providencia, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Recoleta, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Independencia, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Quinta Normal, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

San Joaquín, entre las 11:00 y las 17:00 horas.