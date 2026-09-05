54 detenidos deja operativo por peleas clandestinas de gallos en Arauco: Lograron rescatar 85 aves

De acuerdo con las autoridades, en este lugar adaptado para las peleas de gallos se encontró $2.5 millones en efectivo.

Durante este sábado la Fiscalía del Biobío dio a conocer el detalle de un operativo llevado a cabo en un recinto adaptado para peleas de gallos clandestinas, ubicado en la comuna de Arauco.

Tras dicho procedimiento, se detuvo a 54 personas y se incautaron $2.5 millones en efectivo. Asimismo, se logró el rescate de un grupo de aves que estaban destinadas para las apuestas.

Qué se sabe del operativo en Arauco

Debido al trabajo colaborativo de la Fiscalía de Arauco con la Bidema de la Policía de Investigaciones (PDI), se logró intervenir este lugar, donde se realizaban apuestas y peleas clandestinas de gallos.





De acuerdo con el fiscal jefe de Arauco, Johnny Cares, este sábado “se ha dado cumplimiento a una orden de entrada y registro en un sector rural de la comuna de Arauco, por una investigación que dice relación con maltrato animal”.

Luego de las investigaciones pertinentes, se confirmó que “un grupo de sujetos quienes convocaban a actividades de peleas de gallos en un lugar debidamente habilitado para esos efectos”.

Sobre los 54 detenidos se precisó que 8 de ellos pasarán a control de detención por “maltrato animal”. Por otra parte, sobre las aves rescatadas se confirmó que encontraron 85 ejemplares de gallos.