“Le diré a mis nietos que son…”: Gonzalo Valenzuela comparte primer adelanto de película de terror con Diego González

Con cientos de comentarios graciosos es que los usuarios reaccionaron a las fotos del actor chileno, junto a González, “Carlitos Run” y René Puente, posando como superhéroes.

El actor chileno, Gonzalo Valenzuela, compartió recientemente los primeros adelantos de su nuevo proyecto junto al creador de la idea, el periodista Diego González.

Se trata de una película de terror que contaría con la presencia de creadores de contenido e influencers, además de reconocidos rostros de la televisión chilena.

Gonzalo Valenzuela regresa a la pantalla grande

Con unas divertidas fotos usando un overol sucio y con un maquillaje de ojos negros es que sorprendió este sábado Valenzuela junto a Diego González, “Carlitos Run” y René Puente.





Por su parte, el creador de esta película ha compartido en su Instagram graciosas ediciones mostrando a su elenco interpretando diferentes personajes tales como Los 4 Fantásticos, los Avengers, entre otros.

Posando como superhéroes y modelando en grupo es que este cuartero se volvió viral en redes sociales, en donde cientos de usuarios han dejado comentarios riéndose de la situación.

“Le diré a mis nietos que son los 4 fantásticos“, “los jinetes del Apocalipsis“, “Los Backterias Boys” y “el combo de los 70“, fueron algunos de los apodos que les pusieron en internet.