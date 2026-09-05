“Está inhabitable”: Habla familiar de damnificados por bus desbarrancado en Playa Ancha

De acuerdo con Carabineros, el conductor dio positivo en el narcotest y el microbus se encontraba fuera de recorrido en el momento del accidente.

Durante la jornada del viernes, un bus local de Valparaíso se desbarrancó y terminó incrustado en una vivienda. Ahora, una familiar de los afectados conversó con CHV Noticias sobre los detalles del accidente.

Por su parte, Carabineros entregó datos clave del conductor y la micro que transitaba por el segundo sector de Playa Ancha.

Familiar de afectados por bus desbarrancado en Playa Ancha

De acuerdo con Carol, cuñada de la propietaria de la vivienda afectada, “la casa está inhabitable” y pese a que el dueño de la maquinaria se comprometió a pagar los daños, este no querría costear el alojamiento de los damnificados.

Por otro lado, los trabajos para sacar el transporte se han visto interrumpidos por problemas con la grúa contratada, debido a presuntos problemas eléctricos.





Tras el accidente, los afectados solicitaron las grabaciones del bus, sin embargo, de acuerdo con Carol, “el dueño no quiere mostrar las cámaras”.

Carabineros revela resultado de narcotest de conductor en Playa Ancha

Según consignó Radio Biobío, el subcomisario Felipe Augusto Peña, de la Primera Comisaría de Valparaíso, dio a conocer que luego de trasladar al conductor de la micro a la unidad, el narcotest arrojó positivo para cocaína.

Asimismo, se indicó que el vehículo circulaba fuera de recorrido. “De igual forma se instruyó por parte de la Fiscalía Local de Valparaíso el apercibimiento del artículo 26 y va a quedar en espera de citación por parte de la Fiscalía”, agregó el carabinero.

Cabe destacar que, de forma preliminar, el microbús se habría quedado sin aire en los frenos lo que habría ocasionado el accidente, sin embargo, esto será materia de investigación.