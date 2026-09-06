“Si me pasa algo…”: Ex chico reality revela preocupante estado de salud tras ir al dentista

Nicolás Yunge debió reingresar a un hospital en Londres tras sufrir una grave hinchazón en su rostro.

El ex chico reality, Nicolás Yunge, compartió en sus historias de Instagram que debió ser internado en un centro de salud debido a un procedimiento dental que resultó mal, preocupando a sus seguidores de las redes sociales.

Tras su paso por el programa “Perla”, el joven se fue a vivir a Londres, Reino Unido, por lo que actualmente se encuentra en el hospital de Kingston, a donde tuvo que llegar de urgencia con el rostro visiblemente inflamado.

Qué le pasó a Nico Yunge

Durante el día sábado Nicolás posteó un “de vuelta al hospital” mientras mostraba la vía intravenosa que le habían colocado. Sin embargo, horas más tarde dio cuenta de cómo se había hinchado su cara.





“De vuelta al hospital porque parezco una papa, no se si pueden ver. Qué onda el nivel de inflamación que tengo, así que deséenme suerte”, comentó en ese entonces.

No obstante, con el correr de las horas compartió otro registro, esta vez ya ingresado en el hospital y con una cánula nasal como apoyo para respirar.

“Quién se hubiera imaginado que un procedimiento dental me iba a dejar en la unidad de cuidados intensivos“, reveló Yunge, agregando: “Si me pasa algo, porque me tuvieron que dar adrenalina para despertarme y después morfina, estoy contento con la vida que tuve”.

A modo de cierre, el ex chio reality agradeció a las personas tras no saber “qué va a pasar acá”. “Gracias a los amigos que tuve en el camino, los quiero mucho, y la sangre no es nada (…) uno puede crear su propia familia”, señaló.