Vientos de hasta 90 km/h durante toda la semana: Revisa las 5 regiones que se verán afectadas

Este viento “normal a moderado” se hará presente entre el lunes 7 y viernes 11 de septiembre. Revisa a continuación los sectores y las rachas de cada día.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso por vientos normales a moderados para toda la semana del 7 de septiembre.

El informe adelantó que este fenómeno afectará a cinco regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Asimismo, la entidad dio a conocer que en algunos sectores se presentarían rachas de 70 km/h, sin embargo, el viento dependerá de la zona.





Aviso por viento normal a moderado

Según la DMC, las zonas de las cinco regiones del país en se presentarán estas corrientes de viento “normal a moderado”, debido a la condición sinóptica de “Corriente en chorro”, son:

Región de Arica y Parinacota:

Cordillera: Jueves 50-70 km/h.

Región de Tarapacá:

Cordillera miércoles: 50-70 km/h.

Cordillera jueves: 50-70 km/h.

Región de Antofagasta:

Cordillera Costa martes: 60-80 km/h.

Cordillera Costa miércoles: 60-80 km/h.

Cordillera Costa jueves: 60-80 km/h.

Precordillera Occidental jueves: 50-70 km/h.

Precordillera Alto Loa jueves: 50-70 km/h.

Precordillera Salar jueves: 40-60 km/h.

Cordillera lunes: 60-80 km/h.

Cordillera martes: 60-80 km/h.

Cordillera miércoles: 60-80 km/h.

Cordillera jueves: 60-80 km/h.

Cordillera viernes: 60-80 km/h.

Región de Atacama:

Cordillera lunes: 70-90 km/h.

Cordillera jueves: 60-80 km/h.

Región de Coquimbo: