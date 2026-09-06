Vientos de hasta 90 km/h durante toda la semana: Revisa las 5 regiones que se verán afectadas
Este viento “normal a moderado” se hará presente entre el lunes 7 y viernes 11 de septiembre. Revisa a continuación los sectores y las rachas de cada día.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso por vientos normales a moderados para toda la semana del 7 de septiembre.
El informe adelantó que este fenómeno afectará a cinco regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
Asimismo, la entidad dio a conocer que en algunos sectores se presentarían rachas de 70 km/h, sin embargo, el viento dependerá de la zona.
Aviso por viento normal a moderado
Según la DMC, las zonas de las cinco regiones del país en se presentarán estas corrientes de viento “normal a moderado”, debido a la condición sinóptica de “Corriente en chorro”, son:
Región de Arica y Parinacota:
- Cordillera: Jueves 50-70 km/h.
Región de Tarapacá:
- Cordillera miércoles: 50-70 km/h.
- Cordillera jueves: 50-70 km/h.
Región de Antofagasta:
- Cordillera Costa martes: 60-80 km/h.
- Cordillera Costa miércoles: 60-80 km/h.
- Cordillera Costa jueves: 60-80 km/h.
- Precordillera Occidental jueves: 50-70 km/h.
- Precordillera Alto Loa jueves: 50-70 km/h.
- Precordillera Salar jueves: 40-60 km/h.
- Cordillera lunes: 60-80 km/h.
- Cordillera martes: 60-80 km/h.
- Cordillera miércoles: 60-80 km/h.
- Cordillera jueves: 60-80 km/h.
- Cordillera viernes: 60-80 km/h.
Región de Atacama:
- Cordillera lunes: 70-90 km/h.
- Cordillera jueves: 60-80 km/h.
Región de Coquimbo:
- Cordillera martes: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.
- Cordillera miércoles:40-60 km/h, rachas de 70 km/h.