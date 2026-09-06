Más de 30 detenidos tras Romería 2026: Ministro Arrau se refiere a “delincuentes violentos” dentro de manifestación pacífica

Según información preliminar, más de la mitad de los capturados por Carabineros contaban con órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos.

Los incidentes que se registraron al final de la Romería hacia el Cementerio General, con motivo de los 53 años del Golpe de Estado, dejaron a más de 30 detenidos.

Ante esto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), comentó en sus redes sociales el violento enfrentamiento entre encapuchados y Carabineros.

Detenidos tras Romería 2026

Carabineros de Chile entregó un balance preliminar de los detenidos tras la marcha al Cementerio General, evento que dejó a 37 personas detenidas.

Sobre esto mismo es que las autoridades indicaron que más de la mitad de los capturados contaban con órdenes vigentes producto de diferentes delitos, mientras que el resto por comisión de delitos en flagrancia.





Ministro Arrau se refiere a incidentes en Romería

Alrededor de las 3 PM, el ministro usó su cuenta de X para referirse a los desmanes ocurridos, indicando que “como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio, un lugar de descanso y respeto por nuestros muertos. Debemos recuperar la ley, el orden y el sntido común, y llamar las cosas por su nombre: quiénes destruyen y atacan a Carabineros con piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales no son ‘manifestantes’, son delincuentes violentos“.

Recalcando la diferencia entre quienes recuerdan a las víctimas de la dictadura y quienes hacen destrozos cada año, agregó: “Distingamos entre quiénes se manifiestan legítima y pacíficamente, de quienes se esconden en una marcha para destruir, quienes validan o facilitan esta violencia”.

“Nuestro reconocimiento a Carabineros de Control de Orden Público (Fuerzas Especiales), que hoy están en las calles resguardando la seguridad y el cumplimiento de la ley“, cerró Arrau.