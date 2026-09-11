Fiestas Patrias 2026: Qué días son feriados este año y cuáles no

Revisa a continuación qué días serán de descanso y cuáles locales podrán abrir durante el fin de semana del 18 de septiembre.

Las celebraciones de Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina y con las fiestas llega el esperado fin de semana largo de este año, lo que le dará a los chilenos tres días para disfrutar del .

Sin embargo, la duda que siempre aparece es cuáles días serán feriados y qué estará abierto en Fiestas Patrias , por lo que a continuación te explicamos todos los detalles sobre cuándo efectivamente es feriado y qué significa que sea irrenunciable.

Qué días son feriados en Fiestas Patrias

Pese a que muchos comienzan a festejar el día 17 de septiembre, oficialmente las Fiestas Patrias inician este viernes 18.

Ese día se conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno, por lo que está fijado como feriado irrenunciable.

El sábado 19, en tanto, se celebran las Glorias del Ejército, jornada que también será feriado de carácter irrenunciable.

Sin embargo, el domingo 20 es un día común y corriente, por lo que el comercio vuelve a estar disponible, aunque funcionando como cualquier día domingo.





Durante los días feriados, algunos locales que pueden abrir sus puertas, estos son:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados

Establecimiento de venta de combustibles (conocidas como “bencineras” o “bombas de bencina”)

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociada a establecimientos de venta de combustibles, es decir, aquellos lugares comerciales de venta directa al público ubicadas ubicados dentro del recinto de las bencineras, donde se elaboran y venden alimentos preparados en el mismo sitio, y son consumidos por el cliente en el propio local.

Por qué 17 de septiembre no será feriado

Pese a que se discutió el proyecto de ley que dejaba al 17 de septiembre como feriado convencional (no irrenunciable), la propuesta legislativa no contó con el respaldo del gobierno para darle urgencia y así ser discutida antes de la fecha.

Esta decisión se confirmó en el Congreso, luego de que el pasado martes se diera la instancia de votar en particular en la Comisión de Gobierno Interior, sin embargo, quedó fuera del plazo.