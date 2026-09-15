“Una obra de arte”: Angélica Castro lució impactante look en los Premios Emmy 2026

La comunicadora fue invitada por HBO Max a la ceremonia que se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles y fue la única chilena presente en el selecto evento.

Angélica Castro acaparó miradas con el look que llevó este lunes a la alfombra roja de los Premios Emmy 2026.

La animadora fue la única chilena que estuvo presente en la ceremonia que premia lo mejor de la televisión estadounidense.

Invitada especial por parte de HBO Max, una de las plataformas que lideraba las nominaciones de la noche, la comunicadora llegó hasta Peacock Theater de Los Ángeles.





“¡Y estamos listas! Allá voy Emmys, gracias por la invitación HBO Max”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

En redes sociales compartió los detalles de su look y del vestido, el cual fue una creación de la diseñadora chilena Makarena Montaner.

Esta vez apostaron por un vestido completamente dorado con detalles en el hombro, el cual la propia comunicadora calificó como “una obra de arte”.

El look de Angélica Castro en los Emmy 2026