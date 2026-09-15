“Tengo susto”: Influencer probó por primera vez el mote con huesillo y su reacción dividió a chilenos

Bea Lowener, que tiene más de 90 mil seguidores en TikTok, publicó un registro en la plataforma donde mostró cómo se animó a degustar por primera vez esta popular bebida. Además, salió a explicar el motivo de su temor inicial.

Una influencer chilena sorprendió a sus seguidores tras compartir su primera experiencia probando una de las preparaciones más tradicionales del país: el mote con huesillo.

Se trata de Bea Lowener, quien cuenta con más de 90 mil seguidores en TikTok, publicó un registro en la plataforma donde mostró cómo se animó a probar por primera vez esta popular bebida.

“Vamos a probar por primera vez el mote con huesillo. Ayy, tengo susto” , comentó al inicio del video, antes de probar por separado los ingredientes.

Primero, tomó una cucharada de mote y rápidamente cambió su expresión. “¡Mmm, es rico!”, señaló.

Luego llegó el turno del huesillo, momento en que su reacción fue todavía más positiva: “¡Es exquisito esto, me encantó!”.

La experiencia incluso quedó resumida en la descripción que acompañó el video en TikTok, donde escribió: “Me ENCANTÓ denme 20”.





La reacción que dividió a las redes sociales

El registro rápidamente generó comentarios entre los usuarios, especialmente por la sorpresa de Bea al probar por primera vez una preparación tan tradicional en Chile.

Mientras algunos se mostraron sorprendidos porque nunca hubiera tomado mote con huesillo, otros aseguraron encontrarse en una situación similar.

“Cómo viviste tantos años sin mote con huesillo”, “es la mejor bebida chilena” y “dale color” fueron algunos de los comentarios que recibió.

Ante las reacciones que generó su video, la influencer decidió explicar el motivo de su temor inicial, especialmente por la frase “tengo susto” que dijo antes de probar la bebida.

“Hola, he sido súper mañosa toda mi vida por un tema de texturas y tuve miedo a probar MUCHAS cosas mucho tiempo” , explicó.





Según relató, recién a los 22 años comenzó a animarse a probar algunos alimentos que hasta entonces había evitado, entre ellos el sushi, distintos tipos de carne y productos del mar. “Toda mi familia y amigos sí lo habían probado antes jajaja”, aclaró.

Finalmente, Lowener celebró haberse atrevido a probar algo nuevo y aseguró que su experiencia con el mote con huesillo fue todo un éxito. “Al fin me animé a probarlo y me ENCANTÓ. Feliz de estar probando más comidas y añadirlas a lo que me siento cómoda”, cerró.