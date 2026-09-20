20/ 09/ 2026 20:45

EXCLUSIVO: Las revelaciones del rol de Pinochet en crimen de Letelier

Mañana se cumplen 50 años del asesinato en Washington del excanciller Orlando Letelier. En esta fecha solo dos medios del mundo, The Washington Post y Chilevision, pudieron acceder a cientos de documentos desclasificados que cuentan cómo en el año 2000, Estados Unidos reunió evidencia para extraditar a Augusto Pinochet por haber ordenado el crimen. Les revelamos conversaciones exclusivas entre Pinochet y Henry Kissinger, tres meses antes del homicidio de Letelier. Conversamos con el exfiscal del caso y a continuación les mostramos este reportaje exclusivo de Javier Hernández y Daniel Matamala.