Cortes de luz en Santiago: Las 9 comunas que tendrán sectores sin electricidad este lunes

Serán diez los sectores afectados por este corte de luz, el cual se podría extender por hasta 8 horas según la comuna.

Enel informó que se realizarán nuevos trabajos de mejoramiento en zonas de 9 comunas de la capital, por lo que algunos sectores tendrán cortes de luz este lunes 21 de septiembre.

De acuerdo con la compañía, se estima que el tiempo sin electricidad será de máximo 8 horas, según el sector.

Las zonas con cortes de luz este lunes 21 de septimebre

Las comunas con sectores afectados este lunes son Estación Central, Conchalí, Providencia, Peñalolén, Renca, San Joaquín, La Florida, Macul y Ñuñoa.

Peñalolén, lunes 21 de septiembre entre las 11:00 y las 17:00 horas:

Estación Central, lunes 21 de septiembre entre las 09:30 y las 15:30 horas:

Estación Central, lunes 21 de septiembre entre las 09:30 y las 15:30 horas:

Providencia, lunes 21 de septiembre entre las 10:00 y las 16:00 horas:

Renca, lunes 21 de septiembre entre las 10:00 y las 16:00 horas:

San Joaquín, lunes 21 de septiembre entre las 11:00 y las 15:00 horas:

La Florida, lunes 21 de septiembre entre las 10:00 y las 17:00 horas:

Macul, lunes 21 de septiembre entre las 10:00 y las 18:00 horas:

Ñuñoa, lunes 21 de septiembre entre las 10:00 y las 17:00 horas: