Reportan diversos daños tras paso de tornado por sectores de Longaví: Revisa aquí los registros que dejó
Alrededor de las 18:00 horas se registró una nube con forma de embudo que pasó por las zonas rurales de la región del Maule.
La Red Geográfica de Chile reportó el paso de un tornado por sectores rurales de la comuna de Longaví, en la región del Maule.
A través de redes sociales han dado a conocer algunos registros de los daños que dejó este fenómeno en las viviendas del sector.
Tornado afecta a sectores rurales de Longaví
“Se reporta el paso de un tornado que afectó los sectores Lomas de la Tercera, Callejón el Guindo y Vuelta el Llano en la comuna de Longaví“, indicaron las autoridades vía X.
Sobre la misma agregaron que, de forma preliminar, hubo caída de de árboles, desprendimiento y de techumbre en estructuras. Estos daños fueron expuestos por los mismos veciones en redes sociales.
Asimismo, las autoridades encargadas compartieron un video dando cuenta de la nube que pasó alrededor de las 18:00 horas por las zonas más rurales de Longaví.
Revisa videos aquí:
🔴#Longaví Así quedó el sector rural de Lomas de la Tercera luego del paso del tornado que afectó a la zona. @RedGeoChile @reddeemergencia @sepulinares @nimbusmeteorol @NodoRiesgo @bombabelloto @cleivamoris @djgraff_German @nodoriesgo @RNE_Alpha_8 pic.twitter.com/pc2iy2zuDU
— Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) September 20, 2026
HACE INSTANTES 🌪️ | Alrededor de las 18:00 horas un tornado habría afectado diversos sectores rurales de la comuna de Longaví, en la región del Maule.
Nos encontramos recabando mayor información.
©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. pic.twitter.com/DaIayNmKae
— Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) September 20, 2026
🔴#Longavi Vecinos reportan paso de TORNADO en sector Lomas de La Tercera. @reddeemergencia @redgeochile @sepulinares @nimbusmeteorol @carlos_tmk @cleivamoris @djgraff_German @nodoriesgo @RNE_Alpha_8 pic.twitter.com/Uj2Pz6xhWc
— Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) September 20, 2026
🔴#Longavi Posible paso de tornado en sector Lomas de La Tercera Km 3.4 @reddeemergencia @redgeochile @sepulinares @carlos_tmk @cleivamoris @djgraff_German @nimbusmeteorol @RNE_Alpha_8 pic.twitter.com/mCWoMwxtvr
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