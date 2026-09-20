Reportan caída de menor de edad desde piso 9 en edificio de Santiago
De acuerdo con la administración del edificio, el departamento contaba con malla de seguridad.
La tarde de este domingo personal de Bomberos de Santiago dio alerta a través de X por la caída de una persona desde un edificio en la comuna de Santiago.
Se trata de un menor de edad que cayó desde un departamento ubicado en el piso 9 de un edificio en la intersección de General Gana con San Diego.
Debido al accidente, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencia cercano. Mientras tanto, Carabineros investiga el contexto de la caída.
Desde la administración del edificio indicaron que el menor contaba con signos vitales en la primera asistencia.
Asimismo, indicaron que el departamento desde el que cayó si contaba con una malla de seguridad instalada al momento del accidente.
Noticia en desarrollo…