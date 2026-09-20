Preocupación por niño encontrado inconsciente dentro de un auto afuera de una fonda en Temuco

El niño permaneció cerca de una hora solo al interior del vehículo, en una jornada donde la temperatura alcanzó los 20 °C.

Un niño fue encontrado inconsciente dentro de un vehículo estacionado afuera de una fonda en el Parque SOFO, en Temuco, situación que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

El menor habría permanecido alrededor de una hora solo al interior del automóvil , en una jornada en que la temperatura alcanzó los 20 °C.

Ante esta situación, distintas personas se acercaron al vehículo y golpearon los vidrios para intentar obtener una reacción.





Debido a que el niño no respondía, concurrió personal de Carabineros, que quebró una de las ventanas del automóvil para poder retirarlo.

Afortunadamente, el menor de edad se habría encontrado en buenas condiciones.

Sin embargo, según informó Seguridad Municipal, “personal del SAMU constató que presentaba signos evidentes de deshidratación” y advirtieron que la situación “pudo haber tenido un desenlace fatal”.

Posteriormente, los funcionarios policiales interrogaron al padre, quien señaló que había ingresado al recinto por un breve periodo para entregarle algo a la madre del niño.