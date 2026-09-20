Juan Pedro Verdier genera preocupación tras revelar que está hospitalizado

El participante de Fiebre de Canto debía enfrentar la zona de riesgo del programa estelar de Chilevisión este domingo.

Juan Pedro Verdier generó preocupación tras dar a conocer que se encuentra hospitalizado a través de sus redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram, el participante de Fiebre de Canto se mostró en una camilla y con una vía intravenosa.

“15 días con cefalea, 4 días con vómitos” , reveló Verdier sobre los síntomas que lo llevaron a ser hospitalizado.

Karen Paola también se refirió este domingo al complejo momento que atraviesa su pareja a través de sus redes sociales. “Hospitalizado”, escribió la cantante.





Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, ninguno de los dos ha entregado detalles sobre un diagnóstico específico de lo que estaría afectando a Juan Pedro.

Este domingo, Verdier debe enfrentar la zona de riesgo en Fiebre de Canto, luego de obtener una baja evaluación el pasado martes.

No obstante, debido a su actual estado de salud, aún se desconoce qué ocurrirá con su participación en el programa durante esta jornada.