“¡¿Que hice?!”: Karen Paola sorprendió con radical transformación

La artista se despidió de su cabello rojo y dio paso a un nuevo look con el que llamó la atención en redes sociales.

Karen Paola sorprendió en sus redes sociales al mostrar un radical cambio de look con el que se llevó varios elogios.

La cantante compartió el proceso en un video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que registró el antes y despúes de su transformación.

Según mostró, decidió hacer un importante cambio y se despidió de la cabellera roja que lució en los últimos años.





“A veces solo necesitas des aburrirte del pelo largo”, escribió uno de los videos.

Karen Paola se puso en manos expertas y fue hasta donde el estilista Rául Flores, quien le cortó el pelo hasta arriba de los hombros.

“¡¿Que hice?!”, agregó en otro video bromeando sobre su nueva imagen.

El nuevo look le valió varios comentarios positivos de seguidores y rostros del espectáculo nacional.

“Amo”, “me encanta”, “amé”, “espectacular” y “se nota que viene la primavera, están floreciendo las estrellas”, fueron algunas de las reacciones.

Karen Paola mostró su nuevo look