Exfiscal Gajardo pide la “Ley Mariana” tras sobreseimiento de hombre que confesó crimen de la joven

La iniciativa busca que los delitos de homicidio, parricidio y femicidio no puedan extinguirse por el paso del tiempo.

Carlos Gajardo se manifestó tras el sobreseimiento total y definitivo de Ghislain Quiroz, hombre que confesó ser el asesino de Mariana Sepúlveda.

El exfiscal se sumó al impulso de la denominada “Ley Mariana”, proyecto que busca declarar imprescriptibles los delitos de homicidio, parricidio y femicidio .

La propuesta surgió tras el caso de Mariana Sepúlveda, joven que desapareció en 2008 y cuyo presunto homicida fue sobreseído por prescripción.





“Por prescripción (han pasado más de 15 años) tribunal sobresee al sospechoso que confesó homicidio de Mariana Sepúlveda. Los homicidios debieran ser imprescriptibles. Congreso debiera aprobar ‘Ley Mariana’ que declara su imprescriptibilidad”, expresó Carlos Gajardo en su cuenta de X.

Por prescripción (han pasado más de 15 años) Tribunal sobresee al sospechoso que confesó homicidio de Mariana Sepúlveda. Los homicidios debieran ser imprescriptibles.

Congreso debiera aprobar “Ley Mariana” que declara su imprescriptibilidad. https://t.co/kRRpU4VXgt https://t.co/0AT2OeJNe7 — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) September 11, 2026

En qué consiste la “Ley Mariana”

El proyecto de la “Ley Mariana” busca establecer la imprescriptibilidad de los delitos de homicidio, parricidio y femicidio , de modo que la acción penal no se extinga por el transcurso de los años.

La iniciativa, presentada por el diputado Javier Muñoz (DC), busca evitar que casos en los que aparecen nuevos antecedentes después de varios años queden sin posibilidad de persecución penal por el vencimiento de los plazos legales.

La propuesta también considera el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, por lo que se aplicaría únicamente a hechos cometidos después de la entrada en vigencia de la eventual normativa.

Qué pasó con Mariana Sepúlveda

Mariana Sepúlveda desapareció el 29 de agosto de 2008, mientras se dirigía a su colegio. Su familia mantuvo su búsqueda durante varios años hasta que la semana pasada un hombre acudió a Carabineros y confesó haberla asesinado.

El sospechoso, identificado como Ghislain Quiroz Carrizo, relató que habría enterrado el cuerpo de la joven en su vivienda, ubicada en el pasaje Logroño en Conchalí, y que posteriormente exhumó los restos para desecharlos.

Sin embargo, este viernes el caso tuvo un giro judicial luego de que el tribunal decretó el sobreseimiento del imputado por prescripción, al haber transcurrido más de 15 años desde el crimen.