Accidente en Costanera Norte: Van con 17 pasajeros se volcó y mantiene suspendido el tránsito

El accidente ocurrió la mañana de este sábado a la altura de la salida 1-B Estoril, la que debió ser cerrada.

Un grave accidente se produjo la mañana de este sábado en la Costanera Norte, cuando un vehículo se volcó en plena autopista.

Se trata de un furgón tipo van que trasladaba a alrededor de 17 trabajadores desde la Avenida Presidente Kennedy.

El incidente ocurrió a la altura de la salida 1-B Estoril, la cual tuvo que ser cerrada.

Al lugar de los hechos llegaron tres carros de Bomberos para ayudar en el rescate de las personas que se encontraban al interior de la van.





También acudió una ambulancia y personal médico. Cinco afectados fueron trasladados a centros asistenciales debido a sus lesiones.

Sin embargo, Bomberos confirmó que “no hay con lesiones graves”, y que los afectados “fueron trasladados a las respectivas mutuales de seguridad”.

Respecto a cómo se produjo el accidente, detallaron: “Fue una van que se trasladaba con trabajadores de una empresa y chocó con una de las divisiones de la autopista”.

“Se encuentra trabajando Carabineros y personal de Costanera para la restitución del tránsito”, informó Bomberos.