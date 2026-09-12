“Estaba con las maletas”: Luis Jiménez reveló cómo fue el momento en que Gala Caldirola lo dejó en Qatar

En Primer Plano, el exfutbolista recordó el día de su quiebre con la española. “Fue horrible, fue duro”, lamentó.

Luis “Mago” Jiménez reveló cómo fue el día de su quiebre con Gala Caldirola en Qatar, luego de que ella se enterara de la infidelidad.

En entrevista con Primer Plano, el exfutbolista recordó el “difícil momento” que vivió cuando la española dejó el departamento donde vivían juntos.

“¿Cómo fue el día en que Gala se fue? Porque tú volviste y ella se había llevado todo”, le preguntó Fran García-Huidobro.

De esta manera, el Mago contó cómo fue el desenlace de su polémica ruptura con Gala: “Estaba abajo con las maletas”.





“Fue horrible, fue duro porque estaba con mi hijo que no entendía nada” , recordó el exfutbolista en el estelar de Chilevisión.

Asimismo, Luis afirmó que “hasta el día de hoy ha sido difícil, porque era un proyecto lindo… una cagada gigante“.

“Se fue, no hablamos. Respeté lo que me pidió, que le diera su espacio, que la dejara tranquila“, agregó sobre el “duro” momento vivido en Qatar.

Según Jiménez, no volvió a hablar con Gala hasta “cuando estaba en Chile” la española. Y posterior a eso, solo han intercambiado algunas palabras, pero “no lo llamaría una conversación”.