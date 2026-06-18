La sensible muerte que enluta a Karen Paola y su familia: “Nuestro corazón está profundamente triste”

La participante de Fiebre de Baile 2 usó sus redes sociales para informar la lamentable partida que afecta a su círculo más íntimo. Además, entregó un emotivo mensaje en agradecimiento por los 16 años de amor que recibió por parte del integrante de su familia.

Una difícil situación están atravesando esta jornada Karen Paola y el resto de su familia. La cantante informó que Aquiles, su querido perrito de 16 años, falleció hace algunos instantes.

A través de una publicación en sus redes sociales, la artista se sinceró sobre la situación y expuso todos los momentos que pudieron compartir junto a su mascota.





La reflexión de Karen Paola tras la muerte de Aquiles

Con una serie de fotografías y recuerdos familiares, Karen Paola comenzó su publicación, expresando el pesar por la sensible partida de su mascota.

“ Hoy nos toca despedir a un miembro muy importante de nuestra familia. Nuestro querido Aquiles partió después de casi 16 años llenando nuestras vidas de amor, compañía, travesuras y alegría”, comenzó su despedida.

Enseguida, la cantante le agradeció a Aquiles por “habernos acompañado durante tantos años. Gracias por cuidarnos, por querernos de manera incondicional, por ser un amigo fiel y por recibirnos siempre con esa alegría que hacía que cualquier día fuera mejor”.

La personalidad aseguró que la noticia los deja como familia “con el corazón destrozado” , pero que también les entrega “tranquilidad de saber que ya pudiste descansar después de todas las batallas que enfrentaste”.

Finalmente, Karen Paola indicó en el cierre de su publicación: “Te vamos a extrañar cada día, pero te llevaremos para siempre en nuestras historias, en nuestras risas y en cada rincón de nuestro hogar. Te amamos y te amaremos por siempre“.