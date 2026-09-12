Balance tras 11 de septiembre: Hubo 284 detenidos, un 80% más que en 2025

De acuerdo con las cifras de Carabineros de Chile, se registraron 198 eventos de violencia a nivel nacional, un 34% menos que en 2025.

El ministerio de Seguridad Pública entregó esta mañana el balance policial tras la jornada del 11 de septiembre en conmemoración de los 53 años del Golpe de Estado.

De acuerdo con las cifras de Carabineros de Chile, se registraron 198 eventos de violencia a nivel nacional, un 34% menos que en 2025.

Además, hubo 284 detenidos, un 80% más que el año pasado . Entre ellos, 31 eran menores de edad.

Según el Departamento de Análisis Criminal (Dioscar), tres carabineros terminaron lesiones, seis vehículos fiscales fueron dañados y tres cuarteles policiales fueron atacados.





El ministro Martín Arrau se refirió a las cifras tras el 11 de septiembre: “Los violentistas, los delincuentes, buscan cualquier excusa para lanzar molotov, disparar, atentar contra la infraestructura pública, los cuarteles, los vehículos, los carabineros y la propiedad privada”.

“Sé que hay sectores que lo romantizan, pero esta línea no la podemos cruzar. El orden, la seguridad, la tranquilidad de los chilenos está en juego”, agregó.

Este año, de forma inédita, no hubo ningún acto oficial por la conmemoración del Golpe de Estado.