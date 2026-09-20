Gritaron su amor: Álvaro Ballero comparte romántico beso y primera fotografía junto a su nueva pareja

El ex chico reality compartió un video mostrando un pie de cueca que bailó con la veterinaria este fin de semana, el cual terminó con una inesperada muestra de cariño.

Durante semanas Álvaro Ballero compartió dedicatorias de amor hacia su supuesta nueva pareja, Valentina Schnitzee, sin embargo, ninguno había confirmado que se encontraran oficialmente en una relación y es que meses antes la veterinaria fue enfática en aclarar que solo se estaban conociendo.

No obstante, ahora el ex chico reality publicó su primera fotografía en pareja con Vale tras pasar juntos las celebraciones de Fiestas Patrias.





Ballero grita su amor por Valentina Schnitzee

A través de sus historias de Instagram Ballero mostró las actividades familiares en las que participó este fin de semana dieciochero, pero lo que sus seguidores no dejaron pasar fue la presencia de Schnitzee en los videos.

Si bien en primera instancia se ve a la pareja bailando un pie de cueca, el video terminó con un profundo abrazo y un romántico beso mientras el resto de los presentes seguían disfrutando.

Además, Álvaro posteó una selfie con Valentina, en donde ambos salen juntos sonriéndole a la cámara, confirmando su noviazgo, o al menos la particular cercanía que tienen actualmente.

Revisa aquí las fotos: