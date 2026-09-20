VIDEO | Familia se vuelve viral con particular “toro manual” en celebraciones de Fiestas Patrias

“Adóptenme” y “somos el mejor país de Chile” son algunos de los divertidos comentarios que dejaron en el video viral de esta particular tradición en Carretones, región del Maule.

A través de redes sociales se han dado a conocer las diferentes tradiciones familiares que realizan los chilenos durante las Fiestas Patrias.

Sin embargo, un numeroso grupo familiar de la localidad de Carretones, región del Maule, se volvió viral tras crear su propio toro mecánico, aunque de una forma más bien manual.

El toro “manual” de Talca

De acuerdo con un video publicado por la usuaria @mary_coach, su familia tiene la particular tradición de simular un toro mecánico en el patio de su casa.





Se trata de un tipo balde que es amarrado con tres cuerdas, de las cuales algunas personas van tirando para darle mayor realismo al “toro” mientras alguien intenta domarlo.

Con la misma energía que un toro mecánico tradicional, esta familia protege el suelo con colchones para evitar fuertes caídas.

El video ha sumado cientos de reacciones en Instagram, quienes entre risas apoyaron este tipo de actividades dieciocheras. “La versión 4×4“, “se aferró hasta la última, adoptenme” y “somos el mejor país de Chile“.

Revisa aquí el video: