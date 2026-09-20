18 fallecidos y 282 detenidos: Carabineros realiza balance por Fiestas Patrias

La institución policial indicó que mantendrán un amplio despliegue en las carreteras del país durante el último día de festejos patrios.

A solo un día de concluir las celebraciones por Fiestas Patrias, Carabineros realizó un nuevo balance centrado en reportes de tránsito por el masivo flujo de vehículos que abandonaron la capital, pero que se proyecta retornarán durante la jornada de este domingo.

Acorde a las cifras contempladas entre las 18 horas del jueves 17 de septiembre y las 23:59 del sábado 19, un total de 325 mil vehículos salieron de la región Metropolitana, lo que representa un 10% menos que el número registrado el año 2025.

En ese mismo periodo, Carabineros ha realizado más de 49 mil y fiscalizaciones vehiculares, en los cuales se han practicado más de 12 mil exámenes. En el detalle, 11.726 fueron alcotest con 229 personas arrojando positivo y siendo detenidas, mientras que 280 fueron narcotest, derivando en 37 detenidos.





Entre este jueves y sábado, Carabineros registra 282 detenidos , de los cuales 144 fueron por conducción en estado de ebriedad, 85 bajo la influencia del alcohol, 37 bajo la influencia de las drogas y 16 por conducción temeraria.

En cuanto a las infracciones, se han cursado 1.293, de las cuales 787 están asociadas a exceso de velocidad, 347 por el no uso del cinturón de seguridad y 159 por sistema de retención infantil.

El Teniente Coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Transito, Carreteras y Seguridad Vial, informó que se han registrado 267 siniestros de tránsito, los que han dejado 18 personas fallecidas.

“Hacemos un llamado al autocuidado, debido a que tenemos que lamentar 18 personas fallecidas durante estas fiestas, que perdieron la vida en siniestros viales. Lamentablemente hemos pasado el umbral de las mil personas fallecidas durante este año”, indicó.

De los 167 accidentes de tránsito, que representan un 50% menos respecto al fin de semana largo de Fiestas Patrias 2025, 203 fueron urbanos y 64 rurales. De ese total, hubo 184 lesionados.