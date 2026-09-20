Casting Gran Hermano
Programas Programación Señal en vivo
Casting Pasa Palabra
/

Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 10:55 horas de este domingo 20 de septiembre en la región de Antofagasta.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 4.7 sacudió este domingo 20 de septiembre a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta. 

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:55 horas, a 38 kilómetros al oeste de San Pedro de Atacama. 

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 117  kilómetros. 

Seguir en Seguir en