El tiempo HOY en la Región Metropolitana: ¿A qué hora volverán las precipitaciones?

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, anticipó lluvias para este domingo y probabilidad de tormenta eléctrica en Santiago.

La noche de este sábado, en Santiago hubo precipitaciones débiles que alcanzaron los 4,5 milímetros en el sector oriente y en el centro tan solo 0,3.

De acuerdo con el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, este domingo se activarían durante la tarde, incluso con probabilidad de tormenta eléctrica.

El tiempo HOY en la Región Metropolitana

Según el experto, las precipitaciones caerían especialmente en las partes altas de los valles de la zona central y en los sectores precordilleranos.

Moncada explicó además que “viene una nubosidad convectiva que está desplazándose hacia el norte y arribará a la región Metropolitana a eso del mediodía“.

De esta manera, pese a que caerán gotitas en toda la región, en el centro de Santiago se estiman entre 1 y 2 milímetros y en el sector oriente se podrían acumular hasta 5 mm.

Sin embargo, el lunes se restablecerán los días cálidos de primavera, vuelven las temperaturas más “agradables” y cielos con escasa nubosidad.

El tiempo HOY hacia el sur y el norte

De acuerdo con el meteorólogo Andrés Moncada, hasta la región del Biobío estará precipitando de manera intermitente.

Las lluvias afectarían especialmente a las partes de los valles y los sectores de la precordillera.

En tanto, hacia el norte, donde hubo chubascos, fuertes vientos e incluso tormentas eléctricas durante las Fiestas Patrias, este domingo el tiempo estará “bastante estable”.