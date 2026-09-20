20/ 09/ 2026 12:18

Hombre murió tras perder el control de su motocicleta y chocar contra un poste en Pedro Aguirre Cerda

Un hombre de 36 años murió tras perder el control de su motocicleta y chocar contra un poste durante la mañana de este domingo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Tras el fuerte impacto, fue trasladado hasta un SAR, donde se constató su fallecimiento. Personal de la SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente. Una de las hipótesis que se maneja es que podría haber incidido el pavimento mojado, producto de las precipitaciones registradas durante la madrugada.