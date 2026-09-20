Atlético de Madrid vs Real Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Liga de España

Por la fecha 7° de LaLiga, Atlético de Madrid se mide al Real Madrid en un atractivo partido que paraliza al mundo.

Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en una nueva versión del Derbi madrileño, enfrentándose este domingo por la fecha 7° de la liga española.

Los Colchoneros vienen de una contundente goleada sobre el Osasuna con un inspirado Johnny Cardoso, quien participó en tres de los goles de la reciente victoria.

Por su parte, el Merengue llega con solamente una derrota en la temporada y apuesta a ganar para seguir a la caza del Barcelona en el liderato del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Atlético de Madrid vs Real Madrid?

El partido de Atlético de Madrid ante Real Madrid será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, este esperado cotejo será emitido por la plataforma de streaming Disney + en su Plan Premium.

Hora del partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid por la liga española

El compromiso entre los Rojiblancos contra los dirigidos por José Mourinho inicia a las 11:15 horas de Chile de este domingo 20 de septiembre, disputándose en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.