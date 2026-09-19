Con penal en contra y tres expulsados: Santiago Wanderers no pudo con el Real Madrid en final Intercontinental Sub 20

Los Caturros, monarcas de la Libertadores Sub 20, cayeron por 3-1 en el Santiago Bernabéu ante los Merengues con un cuestionado arbitraje.

Real Madrid y Santiago Wanderers se enfrentaron este sábado 19 de septiembre para definir al campeón de la Copa Intercontinental Sub 20.

Cabe señalar que el equipo de Valparaíso es el actual monarca de la Libertadores juvenil tras vencer en una épica final a Flamengo. Mientras que los Merengues se consagraron en la UEFA Youth League.

En un casi lleno Santiago Bernabéu, donde llegaron cerca de 3 mil simpatizantes Caturros, el conjunto español se impuso por 3-1, donde el equipo nacional cuestionó el arbitraje de Damian Sylwestrzak.





El polaco expulsó a tres jugadores porteños, primero a Alexander Dubó en el primer tiempo y en el complemento a Cristopher Valenzuela y Nicolás Carvacho, ambos por doble amarilla. Además, el juez cobró en los minutos adicionales un discutible penal a favor de los locales, que atajó Fabiano Avello.

La apertura de la cuenta llegó a través de Daniel Yáñez a los 29 minutos, sin embargo, con uno menos y con mucha garra, Wanderers llegó al empate a través de Christian Silva a los 49′.

Los Caturros intentaron aguantar, pero la superioridad numérica se hizo sentir sobre el final y a los 81′ Fran Santamaría puso en ventaja nuevamente al Real Madrid y cuando Wanderers jugaba con solo 8 futbolistas, Roberto Martín puso el resultado definitivo a los 90’+9.

Con esta consagración, Europa ganó el certamen por segunda vez, ya lo había conseguido el Benfica en 2022. En cambio, los equipos de Conmenol se quedaron con el certamen en tres oportunidades con Boca Juniors y Flamengo en dos ocasiones