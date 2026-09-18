Juegos Suramericanos 2026: Así vivió el Team el 18 de septiembre en Santa Fe

Revisa a continuación los detalles de las medallas que consiguieron los chilenos este viernes en Santa Fe.

Más de 50 competencias tenía agendado este viernes 18 de septiembre el Team Chile en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 entre sus diferentes disciplinas.

En una jornada que tuvo múltiples medallas, los chilenos lograron sumar unas cuantas preseas de plata, una oro y una de bronce, sumando hasta el momento 64 reconocimientos para Chile.





Medallas que ganó el Team Chile este 18 de septiembre: