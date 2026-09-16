Domando el agua: Remo se luce en los Juegos Suramericanos y entrega cuatro medallas al Team Chile

Los representantes nacionales consiguieron tres preseas doradas y una plata, respondiendo totalmente a las expectativas.

Una jornada brillante tuvo el Team Chile de remo este miércoles en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, respondiendo totalmente a las expectativas.

La disciplina brilló en el agua y consiguió tres medallas de oro y una de plata, aumentando la cosecha de preseas de la delegación nacional.

Las primeras en lucirse fueron las hermanas Antonia y Melita Abraham, quienes se impusieron en el remo dos sin timonel (W2-) femenino.





Posteriormente, Ignacio Abraham, César Abaroa, Nahuel Reyes y Marcelo Poo se subieron al podio con una meritoria plata, siendo superados en una apretada regata por Uruguay.

El festejo continuó con Alfredo Abraham y Andoni Habash liderando el dos pares, dejando atrás a la dupla uruguaya.

Finalmente, las celebraciones culminaron con el ocho con timonel femenino ganando la presea dorada al dejar atrás a Brasil y Paraguay.

El plantel de las nacionales estuvo compuesto por Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter, Christina Hostetter, Isidora Niemeyer, Antonia Liewald, Josefa Yáñez, Emily-Louise Serandour y Josefa Ceballos (timonel).