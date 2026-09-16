Hermanas Abraham se lucieron en el remo y sumaron otro oro para Chile en los Juegos Suramericanos 2026

En una carrera que dominaron de principio a fin, Melita y Antonia Abraham brillaron en el remo dos sin timonel (W2-) femenino.

Las hermanas Melita y Antonia Abraham consiguieron el séptimo oro para el Team Chile en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, imponiéndose en el remo dos sin timonel (W2-) femenino.

En una prueba que dominaron de principio a fin, las representantes nacionales completaron la regata en 7:12.64.

El podio fue completado por Nicole Martínez y Alejandra Alonso de Paraguay, quienes se quedaron con la plata, y Zoe Acosta e Ynela Aires de Uruguay que obtuvieron el bronce.

Las campeonas panamericanas rafiticaron su favoritismo en la disciplina, aprovechando el gran momento tras alcanzar la final del Mundial de la especialidad hace menos de tres semanas.

Tras este festejo, las hermanas Abraham se prepararán para ir en busca de más medallas en los próximos días.