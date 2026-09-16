Nuevo dolor de cabeza en la UC: Branco Ampuero será operado y se suma a larga lista de lesionados

El defensor presentó molestias en uno de sus tobillos y vuelve a cambiar el panorama del entrenador Daniel Garnero, quien otra vez deberá rearmar el equipo.

Universidad Católica pierde otra pieza importante. Branco Ampuero será operado por una compleja lesión y generó un nuevo dolor de cabeza en el entrenador Daniel Garnero.

Los Cruzados informaron en un comunicado que el defensor fue “sometido a un procedimiento quirúrgico electivo para tratar un Pellizcamiento Anterolateral de Tobillo”.

Sobre esta situación, Andres Serrano, director médico del club sostuvo que “se trata de una condición que el jugador arrastraba desde hace dos temporadas, con períodos de mayor y menor sintomatología”.





El especialista mencionó que se presentó una reagudización tras la fecha 17° del torneo, es decir, posterior a la derrota 3-0 ante Deportes Concepción a comienzos de agosto.

“Luego de la evaluación médica y considerando la evolución de la lesión, se tomó la elección de que lo más adecuado era realizar este procedimiento con el objetivo de resolver la condición y permitir su recuperación”, agregó.

Si bien los plazos de recuperación no fueron dados a conocer, Ampuero se perderá la llave de octavos de final de la Copa Chile ante La Calera.

Cruzados comunica que el jugador del Primer Equipo de Universidad Católica, Branco Ampuero, será sometido mañana miércoles 16 de septiembre a un procedimiento quirúrgico electivo para tratar un Pellizcamiento Anterolateral de Tobillo, el que será realizado por el médico del… pic.twitter.com/txhebX1ZX7 — Universidad Católica (@Cruzados) September 16, 2026

La larga lista de lesionados en la UC

El zaguero aumentó la larga lista de lesionados que presenta actualmente la UC, la que incluye a Gary Medel y Daniel González, dos que podrían ocupar ese puesto.

Los otros jugadores que componen esta particular nómina son Diego Valencia, Tomás Asta-Buruaga, Jeffrey Sekgota, Juan Francisco Rossel, Juan Ignacio Fíaz, Eugenio Mena, Clemente Montes y el arquero Darío Melo.