“No necesito un personaje, voy a ser yo”: Stephanie Vaquer revela los sacrificios que ha tenido que hacer para estar en la cima de la WWE

La chilena conversó con el humorista Ignacio Socías en una entrevista donde habló sobre todo lo que existe detrás del espectáculo y los esfuerzos que debe hacer para mantenerse en la cima de la lucha libre.

Stephanie Vaquer vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras derrotar a Liv Morgan ante un eufórico público en Santiago y conquistar por segunda vez el Campeonato Mundial Femenino de WWE, la chilena conversó con el humorista Ignacio Socías en una entrevista donde habló sobre todo lo que existe detrás del espectáculo.

Durante la conversación, Vaquer reveló uno de los consejos que recibe de su padre antes de salir al ring. “Mi papá siempre me dice: ‘Respira tres veces, trata de no pensar en nada’”, contó. Aunque reconoció que, en esos segundos previos, suele recordar “todo lo que sufrí para llegar” hasta ese momento.





También habló sobre la personalidad que muestra frente al público y aseguró que nunca buscó construir un personaje. “Desde que empecé en lucha libre, lo único que pensaba era ser buena en el ring. Yo nunca planeé mi personaje”, explicó. “Me di cuenta de que no necesito un personaje, voy a ser yo”.

La chilena además abordó la cara menos visible de WWE. “La lucha libre es un deporte muy mal entendido. Es deporte con espectáculo. Los golpes duelen igual”, señaló, al referirse al cansancio, los viajes y el dolor físico que acompañan la rutina de los luchadores.

Al mirar hacia atrás, Vaquer destacó como uno de los momentos más importantes de su carrera convertirse en campeona mundial, especialmente porque su padre estuvo presente. “Fue en su cumpleaños, primera vez que me veía luchar en vivo. Fue espectacular”, recordó.