Sao Paulo vs Boca Juniors: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana

Sao Paulo se mide a Boca Juniors buscando dar vuelta la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana, partido que se juega en el Estadio Morumbí.

Sao Paulo y Boca Juniors definen su llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana, enfrentándose este martes en Brasil.

Tras la victoria 1-0 en la ida, el Xeneize pretende aguantar la ventaja en el esperado duelo de vuelta y sacar pasaje a la ronda de los cuatro mejores.

De cara a este encuentro, el entrenador del elenco argentino, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, tiene considerados a los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón que viajaron con la delegación.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Sao Paulo vs Boca Juniors?

El partido de Sao Paulo ante Boca, válido por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal Directv.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá en vivo este esperado cotejo de forma online. Para poder verlo, debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Sao Paulo y Boca Juniors por Copa Sudamericana

El compromiso del Tricolor Paulista contra los trasandinos inicia a las 21:30 horas de Chile de este martes 15 de septiembre, disputándose en el Estadio Morumbí.

El árbitro encargado de impartir justicia es el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR está Leodán González.