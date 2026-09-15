En busca del ascenso: Cobreloa se la juega y presenta a Mario Salas como su nuevo entrenador

Tras la sorpresiva salida de César Bravo, el Comandante fue oficializado como estratega de Los Loínos en plena lucha por el título con Santiago Wanderers.

Mario Salas asume un nuevo nuevo desafío. El Comandante fue anunciado este martes como nuevo entrenador de Cobreloa.

Los Loínos oficializaron el arribo del experimentado estratega nacional, quien llegó a tomar el cargo que dejó de manera sorpresiva César Bravo.

El ahora ex DT de Los Zorros del Desierto salió de la banca tras el empate 0-0 de la semana pasada ante Deportes Antofagasta, resultado que no le permitió alcanzar a Santiago Wanderers en el liderato de la Primera B.

Los Caturros comandan la Liga de Ascenso con 44 puntos en 24° fechas, dos unidades más que el elenco de Calama que está en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Un punto clave es que solamente el campeón sube de forma directa a la Primera División, mientras que el segundo irá a disputar la liguilla por el otro cupo.

¡Ya es oficial! ✍️ Anunciamos que Mario Salas es el nuevo director técnico de Cobreloa!!!

🦊 El Cuerpo Técnico de don Mario está conformado por Patricio Lira (A. Técnico), Marcelo Rosemblat (PF) y Javier Rodríguez (P. de arqueros). ¡Mucho Éxito Comandante! 🫡🔥🦊 pic.twitter.com/DqUN4bgBTj — Cobreloa (@Cobreloa_SADP) September 15, 2026

El complejo debut que tendrá Mario Salas en Cobreloa

El estreno de Mario Salas en la banca de Cobreloa será bastante complejo, debutando el próximo martes 22 de septiembre ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Posteriormente, Los Loínos recibirán el sábado 26 del mismo mes a Santiago Wanderers en una verdadera final en Calama.

La última experiencia del Comandante fue en Deportes Temuco, club que dejó en mayo del 2025 producto de los malos resultados.