Santiago Wanderers vs Real Madrid: Cuándo y a qué hora juegan por la Copa Intercontinental Sub 20

Santiago Wanderers afina detalles para su histórico partido ante el Real Madrid, buscando quedarse con la Copa Intercontinental Sub 20.

Santiago Wanderers afina los últimos detalles para un partido histórico. Los Caturros irán por la Copa Intercontinental Sub 20 nada menos que contra el Real Madrid.

El Decano afrontará un desafío de marca mayor, llegando con el pecho inflado tras la épica consagración en la Copa Libertadores de la categoría en marzo.

En busca de la corona, el conjunto de Valparaíso se medirá al Merengue que obtuvo la UEFA Youth League un mes después, imponiéndose al Brujas de Bélgica en penales.





¿Cuándo y a qué hora juegan Wanderers y Real Madrid la Copa Intercontinental Sub 20?

El partido de Santiago Wanderers ante Real Madrid, válido por la Copa Intercontinental Sub 20, está programado para este sábado 19 de septiembre a las 7:30 horas de Chile.

El estadio en el que se jugará el esperado compromiso es el mítico Santiago Bernabéu, donde espera un gran marco de público.

¿Dónde ver el partido de Santiago Wanderers vs Real Madrid?

El encuentro del cuadro verde contra los españoles será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

A esto se suma la plataforma de streaming HBO MAX en la que se emitirá el cotejo de forma online. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave.