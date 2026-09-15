La Liga de Primera entra en extenso receso: Cuándo vuelve y qué se jugará entremedio
El campeonato local entrará en una pausa producto de las Fiestas Patrias y la fecha FIFA, aunque la acción no se detendrá.
La victoria de Unión La Calera 1-0 ante Deportes Limache este lunes bajó el telón de forma temporal a la Liga de Primera, torneo que entrará en un importante periodo de receso.
El campeonato local estará en pausa por las Fiestas Patrias y la extensa fecha FIFA, donde la Selección Chilena tendrá amistosos en Norteamérica ante Canadá, Estados Unidos y México.
Producto de estas situaciones, el certamen de Primera División volverá recién el fin de semana del 10 y 11 de octubre.
Copa Chile se toma septiembre
Si bien la liga no tendrá movimiento en varios días, el fútbol no se detendrá y habrá mucha acción con los octavos de final de la Copa Chile.
La instancia arrancará el martes 22 de septiembre con Colo Colo visitando a Audax Italiano, disputando la revancha solamente tres días después.
Universidad Católica se medirá a La Calera por la misma fase, mientras que Universidad de Chile tendrá una dura serie contra Everton.
Los únicos seis equipos de la máxima categoría que no jugarán este periodo serán Deportes Limache, La Serena, Cobresal, Universidad de Concepción, Palestino y Huachipato, quienes quedaron eliminados de la Copa Chile.
Programación octavos de final ida Copa Chile
Martes 22 de septiembre:
- Deportes Puerto Montt vs Ñublense: 18:00 horas.
- Cobreloa vs Coquimbo Unido: 20:30 horas.
- Audax Italiano vs Colo Colo: 20:30 horas.
Miércoles 23 de septiembre:
- Curicó Unido vs Deportes Concepción: 18:00 horas.
- Deportes Iquique vs Deportes Antofagasta: 20:30 horas.
- Unión La Calera vs Universidad Católica: 20:30 horas.
Jueves 24 de septiembre:
- O’Higgins vs Deportes Santa Cruz: 18:00 horas.
- Everton vs Universidad de Chile: 20:30 horas.
Programación octavos de final vuelta Copa Chile
Viernes 25 de septiembre:
- Colo Colo vs Audax Italiano: 20:00 horas.
Sábado 26 de septiembre:
- Ñublense vs Deportes Puerto Montt: 17:30 horas.
- Universidad Católica vs Unión La Calera: 20:00 horas.
Domingo 27 de septiembre:
- Deportes Antofagasta vs Deportes Iquique: 12:30 horas.
- Deportes Concepción vs Curicó Unido: 15:00 horas.
- Universidad de Chile vs Everton: 17:30 horas.
- Deportes Santa Cruz vs O’Higgins: 20:00 horas.
Miércoles 7 de octubre:
- Coquimbo Unido vs Cobreloa: 19:00 horas.