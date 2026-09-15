Partido con dedicatoria: La especial razón que marcará el primer amistoso entre Chile y Colombia
La Roja se medirá en noviembre a los dirigidos por Néstor Lorenzo en duelos de ida y vuelta, siendo el primero de ellos en Cali.
La Selección Chilena confirmó dos importantes amistosos ante Colombia, escuadra a la que se enfrentará en partidos de ida y vuelta a fines de este 2026.
El primero de ellos se jugará el 13 de noviembre en Cali, mientras que la revancha será el 17 del mismo mes en el Estadio Nacional.
De cara al primer cotejo, las autoridades cafeteras confirmaron que la recaudación se donará a los afectados por el terremoto que sufrió el país el pasado 10 de agosto.
Alcalde de Cali agradece amistoso en la ciudad
Alejandro Eder, alcalde de Cali, valoró la realización del compromiso en la localidad y destacó la importancia que esto tendrá para sus habitantes.
“Vuelve la selección masculina de mayores a Cali, esto es un gran evento, hemos aportado mucho al fútbol colombiano (…) Es una gran noticia porque la taquilla va a ir para beneficiar a los damnificados por el terremoto”, comentó a la prensa.
El sismo de magnitud 7,4 dejó más de 300 fallecidos y cerca de 400.000 afectados, generando gran conmoción a nivel mundial.
Previo a los cruces con el combinado nacional, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán en la fecha FIFA de septiembre y octubre a México, Paraguay y Perú.
Todos estos cotejos se jugarán en diferentes sedes de Estados Unidos.
𝗟𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗽𝘂𝘁𝗮𝗿𝗮́ 𝗱𝗼𝗯𝗹𝗲 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗺𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 🇨🇱 𝗲𝗻 𝗻𝗼𝘃𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 🤝
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— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 14, 2026