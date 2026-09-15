Erick Pulgar alza la voz y explica su rechazo a La Roja: “Con Nicolás Córdova está todo bien”

A través de un extenso comunicado, el antofagastino descartó que su ausencia de La Roja sea por las constantes críticas.

Erick Pulgar rompió el silencio y se manifestó por su nueva ausencia en la nómina de la Selección Chilena, entregando detalles de su automarginación.

El volante, de gran presente en el Flamengo, optó por no ser parte de la gira que hará La Roja en Norteamérica entre fines de septiembre y principios de octubre.

Tras las especulaciones de que esto se dio por las constantes críticas que recibía cada vez que jugaba en el combinado nacional, el antofagastino alzó la voz.

¿Qué dijo Erick Pulgar?

A través de una historia en Instagram, el mediocampista de 32 años salió al paso de las versiones y aclaró: “Con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien. Existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo”.

“A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentando siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco acostumbro a referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí”, agregó.

Sin dar más detalles sobre los motivos para rechazar a La Roja, Pulgar hizo un llamado a que “todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección”.

“Conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco”, agregó.

La última vez del mediocampista en la Selección Chilena se dio el 15 de octubre del 2024 en la caída 4-0 ante Colombia por las Eliminatorias, siendo llamado por Ricardo Gareca.

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