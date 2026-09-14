Chile vs España en Copa Davis: Así fueron las últimas visitas al país de potencias mundiales

El equipo capitaneado por Nicolás Massú chocará en el Estadio Nacional ante el conjunto europeo, serie que se sumará a históricas visitas de grandes equipos.

Chile enfrentará el 19 y 20 de septiembre a España en el Court Central del Estadio Nacional , buscando ser uno de los ocho equipos que disputarán las finales de la Copa Davis en noviembre en Bologna, Italia.

El equipo liderado por Nicolás Massú se medirá a una potencia mundial que, aunque no venga con su máxima estrella, Carlos Alcaraz (3°), es favorita por la calidad de los tenistas elegidos por su capitán David Ferrer.

Antes de La Furia Roja, ganador de la Ensaladera de Plata en seis ocasiones, otras potencias con sus máximos representantes vinieron al país y chocaron con el combinado nacional. Acá recordamos las últimas cinco visitas.

2011: Italia

El equipo liderado por Fabio Fognini superó claramente 4-1 a Chile en el Court Central del Estadio Nacional, que en aquella oportunidad lució pista dura, en lo que fue la última serie de Copa Davis de Fernando González, quien se debió retirar del segundo singles por lesión.

2011: Estados Unidos

Meses antes, Estados Unidos vino al país en marzo con todas sus estrellas: Andy Roddick, John Isner y los hermanos Bob y Mike Bryan vencieron 4-1 al equipo capitaneado por Hans Gildemeister.

2007: Rusia

En 2007, Rusia, vigente campeón del certamen, se presentó en La Serena sin sus máximas figuras en ese momento, Nikolay Davydenko (3°), Dmitry Tursunov (21°) y Mikhail Youzhny (22°), aunque sí lo hizo el campeón de Grand Slam Marat Safin (24°), que junto a Igor Andreev (147°) le dieron el triunfo 3-2 a los europeos en una dramática serie que se resolvió en el quinto punto.

2006: Eslovaquia

A pesar de no ser una potencia mundial, el conjunto liderado por Dominik Hrbaty (19° del ranking en ese entonces) visitó Chile en 2006 siendo el finalista del año anterior luego de perder ajustadamente en la definición por el título ante Croacia. En una repleta medialuna de Rancagua, Massú y González se hicieron fuertes para un sólido triunfo 4-1.

1985: Suecia

En marzo de 1985, Chile recibió a Suecia, campeón vigente, por la primera ronda del Grupo Mundial. Sin embargo, debido al terremoto en la zona central del país, el equipo escandinavo terminó abandonando Chile e instalándose en Río de Janeiro. Finalmente, la serie se jugó recién en abril, donde el equipo de Stefan Edberg se impuso 4-1 y terminó consagrándose nuevamente a fin de año tras superar a Alemania Federal.

Lejos en el tiempo: Los únicos enfrentamientos entre Chile y España

Chile y España se han enfrentado dos veces en Copa Davis, aunque el cruce más reciente fue hace más de 60 años.

Ese duelo ocurrió en Europa en 1965, con los hispanos imponiéndose 5-0. Antes, en 1928 y también en el viejo continente, España superó a Chile por 3-2.