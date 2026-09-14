Buscando la Gloria Eterna: Colo Colo y la U ya tienen rivales para la Copa Libertadores Femenina 2026

Las Albas irán contra un rival de jerarquía en la fase de grupos, mientras que el elenco Azul se medirá a dos equipos que enfrentó en la edición pasada.

Este lunes se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026, donde Colo Colo y Universidad de Chile conocieron a sus rivales.

Las Albas formarán parte del grupo A junto a Corinthians, Caracas y un representante de Colombia que todavía no se define.

Por su parte, el conjunto Azul irá a la Zona D junto a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y también un elenco del país cafetero.

Lo curioso del cuadro laico es que jugó contra estas rivales en el mismo torneo en la edición anterior, consiguiendo dos empates sin goles.

Otros clubes de renombre que disputarán el certamen, que tiene como sede Ecuador, son Palmeiras, Cruzeiro, Liga de Quito y Olimpia de Paraguay.





Grupo de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina

Grupo A:

Corinthians

Colo Colo

Caracas

Colombia 2

Grupo de la U en la Copa Libertadores Femenina

Grupo D:

Colombia 1

Libertad de Paraguay

Nacional de Uruguay

Universidad de Chile

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¿Cuándo comenzará la Copa Libertadores Femenina?

La Copa Libertadores Femenina arrancará oficialmente el próximo jueves 15 de octubre, mientras que la final se jugará el sábado 31 del mismo mes.